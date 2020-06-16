Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.