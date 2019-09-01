01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 3. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.
Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
CANLI YAYIN HT STÜDYO'DA...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı özel yayınla HT Stüdyo'da... Editörlerimiz Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç dev maçta Habertürk okuyucularının karşısında...
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports & HT Stüdyo
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
SON 6 MAÇI KAZANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.
9 SEZON SONRA 3'TE 3 PEŞİNDE
Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.
KADIKÖY'DE 12 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.
RAKAMLAR...
- Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu. 45 yıllık rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 38 galibiyet aldı.
- Ligde yapılan 92 karşılaşmada Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, sarı-lacivertliler gol sayısında da 121-92 önde bulunuyor.
- Fenerbahçe'nin, evinde yaptığı maçlarda rakibine galibiyet sayısında 27-11 üstünlüğü var.
- 1997'den bu yana Kadıköy'de galibiyete hasret kalan Trabzonspor, deplasmanda yaptığı son 29 maçta Fenerbahçe'yi sadece bir kez yenebildi.
- Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile yaptığı son 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.
- Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.
- Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.
- Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.
- Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.
- İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.
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