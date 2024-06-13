- "Futbolda en iyi arkadaşınız kim?"

- Jose Mourinho: Bunu söylemek haksızlık olur ama belki de üniversitede benimle birlikte olan ve benimle birlikte ayrılan ve kariyerleri bana çok paralel olan isimler. Yani arkadaşlarım Jose Peseiro, Jose Morais, benimle birlikte üniversiteden ayrılan bu adamlar, gençliğinizin en güzel kısmını birlikte geçiriyorsunuz.