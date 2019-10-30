Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşıyor.

TARSUS İDMANYURDU - FENERBAHÇE

STAT: Mersin Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

TARSUS İY: Anıl, Aytaç, İbrahim, Yakup, Sefa, Ferhat, Erkam, Mert, Çağrı, Ali Yavuz, Artun

YEDEKLER: Zeki, Mehmet, Mustafa, Cem, Emir, Alperen, Mahsun

TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt

YEDEKLER: Abdullah, Ozan, Serdar, Rodrigues, Jailson, Zanka, Muhammed, Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk oluyor. Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti. Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

4 AS, MERSİN'E GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'de 1'i hasta 2'si sakat olmak üzere 7 isim Mersin'e götürülmedi. Emre Belözoğlu, Hasan Ali, Moses ve Gustavo İstanbul'da bırakıldı. Hasta olan Harun ile sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse da kafileye alınmadı.