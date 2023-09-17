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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'de 4'te 4 ile devam ediyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Süper Lig'de 4'te 4 ile devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde 4'te 4 ile yoluna devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:31 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:31
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        • 1

          Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi.

        • 2

          Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'den geldi.

        • 3

          Bu galibiyetle puanını 12'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürürken, aynı zamanda Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

        • 4

          Ligde 1 maçı eksik olan Kanarya, evinde Gaziantep FK'yı 2-1, iki zorlu deplasmanda da Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etmişti.

        • 5

          Ayrıca Teknik Direktör İsmail Kartal da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Süper Lig'de 4 olmak üzere bu sezon sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 resmi müsabakadan galip ayrılmayı başardı.

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