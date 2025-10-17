Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta İstanbul'da doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Nice deplasmanında aldığı galibiyetle moral tazeleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ikinci zaferini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 17.10.2025 - 22:41 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:41
          Avrupa sahnesinde kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Stuttgart’ı ağırlayacak. Nice deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, bu kez iç sahada avantajı eline almak istiyor. Taraftarlar, İstanbul’da oynanacak bu zorlu maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Detaylar haberimizde...

          FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

          FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

          Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

