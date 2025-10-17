Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta İstanbul'da doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Nice deplasmanında aldığı galibiyetle moral tazeleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ikinci zaferini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. İşte detaylar...
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Önceki maçlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.
