Fenerbah&ccedil;e Sportif Direkt&ouml;r&uuml; Devin &Ouml;zek, Feyenoord karşılaşması sonrası a&ccedil;ıklamalarda bulundu. &Ouml;zek, Taraftarımıza teşekk&uuml;r ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize &ccedil;ok yardım ettiler. Takım, ger&ccedil;ek bir takım olduğunu g&ouml;sterdi. &Ccedil;ok iyi bir takım performansıydı. Her g&uuml;n &ccedil;alışıyoruz. Gurur duyuyorum. dedi. TRANSFERLERE DEVAM EDİYORUZ Devin &Ouml;zek transfer konusunda ise, Transfer &ouml;nemli ama daha da &ouml;nemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. &Ccedil;ok iyi &ccedil;alışıyoruz. Transferler &ccedil;ok iyi bence. Yaptığımız transferler &ccedil;ok &ouml;nemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birka&ccedil; transfer daha gelecek. diye konuştu.