Fransa basınındaki diğer haberlerde ise, yeni bir macera yaşamak isteyen Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe'yi bunun için en ideal tercih olarak görmesi, tekrar şampiyonluk için mücadele verecek olması, daha iyi bir maaş olanağı nedeniyle Fenerbahçe'ye gitmek istediği bilgileri yer aldı.