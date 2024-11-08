Fenerbahçe - Sivasspor maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala, "Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçı tarih ve saati...