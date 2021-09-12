

23' Osayi

STAT: Ülker

SAAT: 17:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofıe, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

CANLI ANLATIM...

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.