Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana salon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana devam eden Fenerbahçeli oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.