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Fenerbahçe, Sevilla maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 06.03.2023 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Sevilla maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü Sevilla ile İspanya'da karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana salon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana devam eden Fenerbahçeli oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın (7 Mart) yapacağı idmanla devam edecek.

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