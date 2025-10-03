Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas idmanıyla devam etti. Futbolcular şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.