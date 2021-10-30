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Haberler Basketbol

Fenerbahçe Safiport: 74 - Galatasaray: 56 | MAÇ SONUCU

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Galatasaray'ı 18 sayı farkla 74-56 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ligdeki 3. maçını da kazanırken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini yaşadı.

30.10.2021 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Safiport: 74 - Galatasaray: 56 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya Iagupova ve Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Safiport, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Savunma sertliğini artıran ve hem içerden hem de dışardan şutlarda başarı yakalayan Galatasaray, ilk 5 dakikayı üstün geçti: 8-10. İlk çeyreği Fenerbahçe Safiport 18-17 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikasını 25-20 üstün geçtiği çeyreğin 18. dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıya Mc Bride'ın üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Safiport, Iagupova'nın liderliğinde bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 54-45 önde girdi.

Son çeyrekte Alperi Onar ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, boyalı alanda Wiliams ile etkili oldu. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla 74-56 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport formasıyla 19 sayı kaydeden Iagupova oldu.

Müsabakayı, Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, yerinde takip etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 19, Mc Bride 10, Stokes 4, Williams 11, Şerife Alperi Onar 11, Zahui 11, Tuğçe Canıtez 4

Galatasaray: Pelin Bilgiç 16, Merve Aydın, Williams 18, Steinberga 12, Krajisnik 7, Melis Gülcan 3, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

1. Periyot: 18-17

Devre: 40-28

3. Periyot: 54-45

Beş faulle çıkanlar: 37.40 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), 39.50 Williams (Galatasaray)

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