Karşılaşmaya Iagupova ve Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Safiport, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Savunma sertliğini artıran ve hem içerden hem de dışardan şutlarda başarı yakalayan Galatasaray, ilk 5 dakikayı üstün geçti: 8-10. İlk çeyreği Fenerbahçe Safiport 18-17 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikasını 25-20 üstün geçtiği çeyreğin 18. dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-28 üstün tamamladı.
İkinci yarıya Mc Bride'ın üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Safiport, Iagupova'nın liderliğinde bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 54-45 önde girdi.
Son çeyrekte Alperi Onar ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, boyalı alanda Wiliams ile etkili oldu. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla 74-56 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport formasıyla 19 sayı kaydeden Iagupova oldu.
Müsabakayı, Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, yerinde takip etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 19, Mc Bride 10, Stokes 4, Williams 11, Şerife Alperi Onar 11, Zahui 11, Tuğçe Canıtez 4
Galatasaray: Pelin Bilgiç 16, Merve Aydın, Williams 18, Steinberga 12, Krajisnik 7, Melis Gülcan 3, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz
1. Periyot: 18-17
Devre: 40-28
3. Periyot: 54-45
Beş faulle çıkanlar: 37.40 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), 39.50 Williams (Galatasaray)
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