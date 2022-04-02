Fenerbahçe Safiport: 70 - Nesibe Aydın: 53

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet Biner

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe Yılmaz

Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 9, Thomas 3, Snytsina 9, Nacickaite 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 13-9

Devre: 35-26

3. Periyot: 52-45

Bu sonuçla ligde 21. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Nesibe Aydın ise 7. mağlubiyetini yaşadı.