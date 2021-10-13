Fenerbahçe Safiport: 65 - Basket Landes: 70

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Suzana Vujicic (Karadağ), Goran Grbic (Slovenya)

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7, Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya Kurtulmuş

Basket Landes: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14, Fauthoux 14, Roumy, Abega 4, Turcinovic 15

1. Periyot: 20-23

Devre: 34-38

3. Periyot: 50-49

Beş faulle çıkanlar: 39.34 Paget (Basket Landes), 39.43 Zahui (Fenerbahçe Safiport)