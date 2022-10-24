Fenerbahçe Rennes maçı biletleri çıktı mı ve biletler ne kadar? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe Rennes maçı biletleri...

Fenerbahçe Rennes maçı artık nefesler tutulmuş durumda. Avrupa ve ligde üst üste aldığı galibiyetlerle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fransız ekibi Rennes ile liderlik maçına çıkıyor. İşte zorlu maçın ayrıntıları ve biletleri ile ilgili bilgiler...

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