Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin ligde 15 puanı bulunuyor.
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MUHTEMEL 11
Livakovic
-
- 4
Osayi
- 5
Becao
- 6
Djiku
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- 7
Ferdi
- 8
İsmail Yüksek
- 9
Fred
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- 10
İrfan Can
- 11
Szymanski
- 12
Tadic
-
- 13
Dzeko