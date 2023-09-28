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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak - FB Başakşehir maçı saat kaçta? - FB maçı ne zaman? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:56
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        • 2

          Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin ligde 15 puanı bulunuyor.

        • 3

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          Livakovic

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