Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, bu kez güçlü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Partizan maçı ile ilgili bilgiler...



FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı 2 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.



FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Partizan maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE