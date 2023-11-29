Fenerbahçe Parolapara-Hypo Tirol Innsbruck: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe CEV Kupası'nda son 16'da!
Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası son 32 turunda 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında Avusturya´nın Hypo Tirol Innsbruck takımını 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe Parolapara, 2024 CEV Kupası Son 32 Turu 2'nci maçında sahasında Avusturya´nın Hypo Tirol Innsbruck takımını 32-34, 28-26, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 3-2´lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Fenerbahçe Parolapara´nın son 16 turundaki rakibi ise Draisma Dynamo Apeldoorn-Budva Volley eşleşmesinin galibi olacak.