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Fenerbahçe Opet'te Stefano Lavarini dönemi başladı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Zoran Terzic ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini'nin getirildiğini açıkladı

Giriş: 07.06.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet'te Stefano Lavarini dönemi başladı
HABERTURK.COM / DHA

Başantrenör Zoran Terzic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda göreve gelen yeni isim belli oldu.

Sarı lacivertliler, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

''Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. 1995-96 sezonunda İtalyan ligi takımlarından Pallavolo Omegna’nın yardımcı antrenörlüğünü yaparak kariyerine başlayan Lavarini; İtalya Ligi takımlarından BigMat Sanpaolo Chieri, Linkem Club Italia, Norda Foppapedretti Bergamo ve Unet E-Work Busto Arsizio’nun başında görev aldı. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında ülkesi dışına çıkarak Brezilya’nın güçlü ekiplerinden Itambé/Minas’ın da başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini, 2019-2021 yılları arasında Güney Kore Kadın Milli Takımını da çalıştırdı. Son olarak İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’yı çalıştıran 1979 doğumlu İtalyan antrenör, 2022’den bu yana da Polonya Kadın Milli Takımının başında bulunuyor. İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini’ye Fenerbahçe Ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.''

Lavarini aynı zamanda 2022’den bu yana Polonya Kadın Milli Takımının başantrenörlük görevini üstleniyor.

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