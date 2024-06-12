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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet'te başantrenör Lavarini dönemi sona erdi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'te başantrenör Lavarini dönemi sona erdi

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:50
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        Fenerbahçe Opet'te flaş ayrılık!
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        Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan Başantrenörü Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı

        Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır. Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi şsampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini’ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

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