Fenerbahçe Opet'te 4 transfer

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncular Naz Aydemir Akyol ve Aylin Sarıoğlu ile ABD'li Kelsey Robinson ve Sırp Brankica Mihajlovic'in transfer edildiği belirtildi.

HABERTÜRK, NAZ AYDEMİR'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAĞINI 27 MART'TA DUYURMUŞTU

7 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Fenerbahçe ile Dörtlü Final oynayan ve 2011-2012 sezonunda sarı lacivertlilere tarihinde ilk kez CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi yaşatan kadroda yer alan 28 yaşındaki voleybolcu, 7 yıl sonra yeniden aynı forma ile mücadele edecek.