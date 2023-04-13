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Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek maçı tie-break'e taşıyan VakıfBank, rakibine altın sette de üstünlük kurdu ve finale yükseldi. VakıfBank finalde, Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak

Giriş: 13.04.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
HABERTURK.COM

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı konuk etti.

İlk maçta rakibine 3-0'lık üstünlük kuran sarı-lacivertliler bu maçta ise VakıfBank'a 3-0 mağlup olunca tie-break setine gidildi.

FİNAL 20 MAYIS'TA

2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet, play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik'i, çeyrek finalde ise İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakarak VakıfBank'ın rakibi olmuştu.

VakıfBank ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ekibini, çeyrek finalde ise İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.

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