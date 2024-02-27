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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet , CEV Şampiyonlar Ligi'nde Allianz MTV'yi ağırlıyor - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet , CEV Şampiyonlar Ligi'nde Allianz MTV'yi ağırlıyor

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:12
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        Fenerbahçe, Allianz MTV'yi ağırlıyor
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        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yarın sahasında Alman ekibi Allianz MTV'yi konuk edecek.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, Sloven hakem Blaz Markelj ile Macar Tibor Halasz yönetecek.

        İki takım arasında Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip, 3-2 kazanmıştı.

        Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

        Mücadele 3-2 Fenerbahçe Opet'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.

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