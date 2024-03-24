Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı aldı
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.
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Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.
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Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.
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Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.
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Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı MEhmet Akif Üstündağ verdi.
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Kadınlarda kupa şampiyonlukları:
1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank
1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
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2003-2004 Yapılmadı
2004-2005 Yapılmadı
2005-2006 Yapılmadı
2006-2007 Yapılmadı
2007-2008 Yapılmadı
2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva
2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem
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2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Yapılmadı
2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank
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2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı
2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank
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