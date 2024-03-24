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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı aldı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı aldı

        AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:58
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        • 1

          Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

        • 2

          Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.

        • 3

          Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.

        • 4

          Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı MEhmet Akif Üstündağ verdi.

        • 5

          Kadınlarda kupa şampiyonlukları:

          1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank

          1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

          1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

          2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

          2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

          2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

        • 6

          2003-2004 Yapılmadı

          2004-2005 Yapılmadı

          2005-2006 Yapılmadı

          2006-2007 Yapılmadı

          2007-2008 Yapılmadı

          2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva

          2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem

        • 7

          2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

          2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

          2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

          2015-2016 Yapılmadı

          2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

          2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

        • 8

          2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

          2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı

          2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

          2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank

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