Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 113 - DVTK Huntherm: 65 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe'den Euroleague'de 4'te 4!) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 113 - DVTK Huntherm: 65 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe'den Euroleague'de 4'te 4!)

        Fenerbahçe Opet, Euroleague'in 4. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 23:10 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet'ten Euroleague'de 4'te 4!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 yendi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta iyi performans sergileyen sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-13, ikinci çeyreğini 53-26 üstün bitirdi.

        Etkili performansını ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 88-46 önde tamamladığı maçı, 48 sayı farkla 113-65 kazandı.

        Bu sonuçla "4'te 4" yapan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Macaristan temsilcisi ise 4. kez mağlup oldu.

        Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride 16, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er, Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar, Sevgi Uzun 7 sayı, Olcay Çakır 5 sayı, İdil Saçalır ve Tuana Vural 2'şer sayı kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Alperi, 10 asist katkısı vererek "Double-Double" yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa