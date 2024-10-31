Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Net Global Sivasspor
        SVS
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Onuralp Bitim'de mutlu sona yakın! - Transfer Haberleri

        Fenerbahçe, Onuralp Bitim'de mutlu sona yakın!

        Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim'i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 22:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, Onuralp Bitim'de mutlu sona yakın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

        Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim transferini noktalamak için girişimlerini sıklaştırdı.

        Haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katmayı planladığı ancak oyuncunun bu sezonu ritim kazanarak geçirmesi adına kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

        Habere göre; THY EuroLeague'in yeni ekiplerinden Paris Basket, Fenerbahçe'nin Onuralp'i transfer etmesi durumunda kiralık transfer için ilk sırada yer alan kulüp konumunda.

        CHICAGO BULLS'TA NE YAPTI?

        Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa