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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

        Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:30
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        Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

        Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmasıyla devam etti.

        Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde yarınki maçın taktiğini çalıştı.

        Fenerbahçe'nin yarın saat 19.45'te oynayacağı Olympiakos maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

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