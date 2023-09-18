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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Nordsjaelland maçı bilet fiyatları ne kadar? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu ilk maçında köklü Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu sezon Avrupa'daki tüm maçlarını kazanan kanarya, Nordsjaelland karşısında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Fenerbahçe Nordsjaelland karşılaşması ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 01:04 Güncelleme: 18.09.2023 - 01:04
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        • 1

          Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekibimizin sahası Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın günü, başlama saati ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm detayları derledik...

        • 2

          FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati 19:45 olarak açıklandı.

        • 3

          FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Nordsjaelland karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE NORDSJAELLAND BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Bilet fiyatları şöyle:

          Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL

          Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL

          Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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