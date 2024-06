Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Fred, kulüp televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi hazırlıklarının her zaman zor geçtiğini hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Çalışmalara iyi bir başlangıç yaptık. Sezon öncesi her zaman zordur. Tatilden dönersiniz ve kolay olmaz. Bizler yeni sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalıştığının altını çizen Fred, "Mourinho ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen birisi. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, ligde şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mentaliteye sahip birisi. İyi çalışıyoruz, yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde uzun bir sezon var." değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Fred sözlerine, "Bizim mantalitemiz her zaman her maçı kazanmak ve zaten bunu istememiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İyi bir grubumuz ve oyuncularımız var. Tabii ki yeni katılacak arkadaşlarımızın da her zaman takımımıza yardımcı olmasını isteriz. Her zaman kafamızı dik tutmalıyız ve savaşmaya devam etmeliyiz, çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz. İyi şeyler yapabileceğimizi ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alabileceğimizi biliyoruz. Zaten iyi bir takımımız var. Yapmamız gereken şey savaşmak. Savaşmamız ve bu mantaliteyi uygulamamız gerekiyor. Tabii ki de saha ve oyun içerisinde agresif olmamız gerekiyor. Çünkü savaşmak ve oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Ben de şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Oynadığım her maçı kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağız. Bir sürü şey kazanmak istiyorum. Bu hem benim için hem taraftarlarımız için çok güzel olacak ama savaşmamız gerekiyor." diye devam etti.

Sarı lacivertli takım taraftarlarına teşekkürlerini ileten Fred, "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz nereye gidersek gidelim bizi her zaman takip ediyorlar ve her zaman bizim yanımızdalar. Geçen sene de bu şekilde oldu. Kötü anlarda bile o ruhu her zaman korudular. Yanımızda oldular ve bizi takip ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sene de birlikte savaşacağız. Onlar için çok önemli kupalar kazanmak istiyoruz. Eminim ki kupalar kazanacağız ve hep birlikte kutlayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.