Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Arda Güler oldu. Forma için Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un da bulunduğu bir tören düzenlendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızda 10 numaralı formayı 17 yaşındaki başarılı genç oyuncumuz Arda Güler giyecek.

Arda Güler’e 10 numaralı forması, Başkanımız Ali Y. Koç ile Teknik Direktörümüz Jorge Jesus tarafından takdim edildi.

Genç oyuncumuza başarılar dileyen Başkanımız Ali Y. Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus da Arda’yı tebrik etti.

Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler’e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz."