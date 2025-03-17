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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin serisi sona erdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin serisi sona erdi!

        Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalması sonrası ligde evinde yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:27
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        Fenerbahçe'nin serisi sona erdi!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Sarı-lacivertliler, son 3 hafta 2. kez beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibiyle oynadığı maç öncesi evinde son 9 maçta hanesine 3'er puan yazdıran Fenerbahçe, bu seriyi sürdüremedi. İlk olarak ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kanarya, sonrasında çıktığı 9 maçı da kazandı.

        Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir maçta gol bulamadı.

        Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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