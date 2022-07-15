Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev kadrosu açıklandı! Kim Min-Jae kadroda var mı? - FB son dakika haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipten Rennes'e transfer olması beklenen Kim Min-jae, Dinamo Kiev maçının kadrosunda yer almadı!

Yeni transfer Tiago Çukur'un yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Steven Caulker, Nazım Sangare, Max Meyer ve Mbwana Samatta da kadroda olmayan diğer isimler.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Savunma: Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya

Fenerbahçe, 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile ön eleme maçına çıkacak.