Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun 33. haftasında ise 22 Nisan 2024’te ise Sivasspor’a konuk oldu.

O haftaya lider Galatasaray’ın iki puan gerisinde giren sarı lacivertliler, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.