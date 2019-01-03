Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu da açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Antalya kampı kadrosunda daha önce kadro dışı bırakıldığı açıklanan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar yer alırken Ozan Tufan dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado."

Galatasaray'dan bu yaz ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir maça çıkamayan Tolga Ciğerci, Antalya kampı kadrosunda yer almadı. Tolga'nın dışında sakatlığı bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Yiğithan Güvenli ile lisans çıkarılmayan Carlos Kameni de Antalya'ya götürülmüyor!

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak. Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.