Transfer hamleleri için TFF ile harcama limiti konusunda anlaşma zemini arayan Fenerbahçe, bir süredir Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'in peşindeydi.

Geçtiğimiz günlerde Rodriguez'i kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti ancak bu transferde devreye Hollanda ekiplerinden PSV de girdi. Sky Italia muhabirlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Salı akşamı PSV yetkilileri, Rodriguez'in menajerinin de yer aldığı görüşmede Milan yönetimiyle bir araya geldi.

Haberde Milan yönetiminin Rodriguez'i 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, PSV'nin de bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi. Tarafların kısa süre içinde bir kez daha görüşerek son detayları masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.