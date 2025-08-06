Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin 41. dakikada vuruşuyla Feyenoord karşısında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Giriş: 06.08.2025 - 22:51 Güncelleme: 06.08.2025 - 22:51
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord'a konuk oldu.
Sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Youssef En-Nesyri'yle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçeli futbolcuların itirazı sonucu VAR incelemesi sonucu hakemin kararı değişmedi.
