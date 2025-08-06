Habertürk
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!

        Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin 41. dakikada vuruşuyla Feyenoord karşısında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 22:51 Güncelleme: 06.08.2025 - 22:51
        Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord'a konuk oldu.

        Sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Youssef En-Nesyri'yle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Fenerbahçeli futbolcuların itirazı sonucu VAR incelemesi sonucu hakemin kararı değişmedi.

        Habertürk Anasayfa