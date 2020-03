Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de 4.5 yıl forma giyen, attığı birbirinden güzel gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuş Senegalli golcü Moussa Sow, Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a konuştu. Evden Röportajlar serisinin ilk konuğu olan Moussa Sow birbirinden önemli açıklamalar yaparken tercümede de Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde tercümanlık yapan Deniz Sarıtaç bizlere yardımcı oldu.

Moussa Sow, Fenerbahçe'ye gelirken yaşadığı büyük korkudan, Emenike'nin sosyal medya paylaşımlarına, dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili düşüncelerinden Sarı-Lacivertliler'in mevcut durumuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Moussa Sow ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

"HERKESTEN EVDE KALMASINI RİCA EDİYORUM"



Öncelikle iyiyim, Allah'a şükürler olsun herhangi bir problemim yok. Ben de şu anda birçok insan gibi karantinadayım, Fransa, Paris'teyim. Birçok ülkeyi ve insanı etkileyen bu durum karşısında biz de şu anda karantina altındayız, evlerimizdeyiz. Birçok ülkeye yayılmış bir virüsten bahsediyoruz şu anda. Ben de herkese buradan kendimce bir çağrı da bulunmak istiyorum. Herkesten evde kalmalarını rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir hastalıkla karşı karşıyayız. Birçok insanı üzen, birçoğumuzun canını yakan bir hastalıkla karşı karşıyayız.

"BİRKAÇ SEZON DAHA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunun dışında Fransa'dayım. Antrenmanlarımı burada evimde kendim sürdürüyorum. Çünkü benim tek keyif aldığım şey bu. Antrenman yapmak ve futbol oynamak. Gaziantep ile sözleşmemi feshettikten sonra karşıma çıkacak yeni macerayı, yeni süreci bekliyorum ben de. Birkaç sezon daha mümkünse oynamayı düşünüyorum.

"TÜRKİYE'YE SIK SIK GELİYORUM"



Türkiye'ye de sık sık geliyorum. Türkiye'de biri Ankara'da biri de Antalya'da olmak üzere iki tane futbol okulum var. İki ortağımla beraber bir futbol okulu projesine başladık Türkiye'de. Onlarla beraber böyle bir projemiz var Türkiye'de ve o da gayet iyi gidiyor. Anlayacağınız sık sık Türkiye'ye geliyorum.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN FENERBAHÇE'DİR"



Fenerbahçe gerçekten bende çok farklı duygular uyandırmış bir kulüp. Fenerbahçe'de geçirdiğim dönemden çok keyif aldım her zaman. Üzüldüğümüz zamanlar da oldu ama Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. Çok olumlu duygularla hatırladığım bir kulüp. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir benim için her zaman ve öyle kalacak. Çok güzel ve asla, asla, asla unutmayacağım zamanlar geçirdim bu kulüpte... Kupalar kazandım, goller attım, aynı zamanda benim için çok önemli insanlarla tanıştım bu kulüpte. Başkan olsun, orada çalıştığım hocalar olsun, beraber oynadığım oyuncular olsun, Fenerbahçe'nin çalışanları olsun çok kıymetli insanlarla beraber çalışma fırsatı yakaladım.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"



Yanılmıyorsam Kayserispor maçıydı... Ya Kayserispor, ya Eskişehirspor maçı... Çok fazla gol kaçımıştım o akşam ve sahanın ortasında gerçek anlamda ağladım. Çünkü kendimi çok demoralize hissettim. Pek de gol atamadığım bir dönemden geçiyordum. Benim için zor bir dönemdi. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyordum, elimden gelen her şeyi veriyordum. Hoca o gün beni oyundan çıkardı ve bütün stat benim adımı bağırdı. Benim için gerçekten unutulmaz bir andı. Gerçekten kalbime dokundular o gün. Fenerbahçe taraftarlarının benim için ne kadar anlamlı olduklarını ortaya koymak adına böyle bir örnek de verebilirim. İsmimi duymak o statta, benim için tezahüratlar duymak kariyerimde daha önce yaşamadığım bir şeydi. O yüzden Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi çok özledim.

"EMENİKE ÇOK EĞLENCELİ BİRİ"



Emenike'nin öyle bir imajı var ki insanlar onun hakkında negatif düşünmesi gerekiyormuş gibi hissediyor. Kötü biriymiş gibi bir imajı oluşmuş durumda ama çok gerçekten çok çok iyi birisi. Onunla oynamış olmaktan da büyük keyif aldım. Fenerbahçe'de olduğum dönemde, hayatımın her gününde onunla beraber olabilmekten dolayı çok büyük mutluluk duydum. Tabii ki bir karakteri var, belki keskin de bir karakteri var ama o çok eğlenceli biri. Takım arkadaşlarını çok güldürebilen biri. Bazen bizi öyle güldürüyordu ki bu tarafını çok net görebiliyorduk. Tabii ki Fenerbahçe'de zor dönemler geçirdi, Fenerbahçe'de de böyle bir dönemi oldu ama 2013-2014'te kazandığımız şampiyonlukta da çok büyük payı vardı. Bunu da belirtmek lazım. Bir Beşiktaş maçını hatırlıyorum, çok çok sinirlendiği bir maçtı. Herkese olabilecek şeylerdir bunlar, her futbolcunun kariyerinde böyle dönemler olabilir.

"EMENİKE FENERBAHÇELİLER'E KENDİNİ SEVDİREBİLMİŞ"



Ahmet Selim Kul ile de o dönem bir röportaj yapmıştık. Benim Fenerbahçe'ye tekrar döndükten sonra ikinci veya üçüncü maçımdı. Oyuna sonradan girdim. Pas Emenike'den geldi bana ve Fenerbahçe'deki ikinci dönemimde ilk golümü atmıştım. 2016-2017 sezonu Kasımpaşa deplasmanıydı. O golden sonra o boks sevincini yaptık ve güzel de tepkiler aldık. Emenike'yi ben de sosyal medyada takip ediyorum. Fenerbahçe taraftarlarını güldüren paylaşımlar yapıyor. Güzel paylaşımları da var. Ama bu şunu da gösteriyor bütün olanlara rağmen Fenerbahçe'de kendini sevdirebilmiş.

"FENERBAHÇE'Yİ BURADA GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"



Umuyorum Fenerbahçe daha iyi, daha güzel günler yaşar. En büyük dileğim bu. Birkaç yıldır, özellikle son iki yıldır Fenerbahçe'nin lig sıralamasında çok kötü bir noktada olduğunu görüyoruz. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından, -bu sene ikinci yılı yaşıyoruz- çok fazla değişim oldu Fenerbahçe'de. İki sezondur kötü sonuçları ardarda alıyor Fenerbahçe. Umuyorum Fenerbahçe kafasını yukarı kaldırmayı başarır artık. Çünkü Fenerbahçe'yi bu durumda görmek gerçekten üzücü. Şu anda lig tablosuna baktığımızda ben ve benim gibi eski dönemlerini bilen, Fenerbahçe'nin neler yaptığını bilen insanlar için Fenerbahçe'yi burada görmek son derece üzücü. Fenerbahçe'nin alışık olduğu bir sıra değil. Ama Fenerbahçe'ye en iyisini diliyorum ben de. Bunun dışında zaten yapabileceğim başka bir şey yok.

"UMARIM BÜYÜK FENERBAHÇE GERİ DÖNER"



Bu sezon artık şampiyon olmak veya ilk 3'ün içersinde, o yarışta olmak zor gibi gözüküyor.Ama umuyorum seneye Fenerbahçe istediği yerlere ulaşır, şampiyonluğa ulaşır. Yanılmıyorsam biz şampiyon olduğumuzdan beri Fenerbahçe başka bir kupa kazanamadı. Umuyorum Fenerbahçe daha iyi işler çıkarır, daha iyi noktalara gelir. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar döner. Şampiyonluklar kazandığı, büyük Fenerbahçe'nin olduğu günlere tekrar döner. Hepimizin tanıdığı Fenerbahçe o, hepimizin istediği Fenerbahçe o. Yapılan tercihlerle ilgili, seçimlerle ilgili konuşmak bana düşmez. Ben bununla ilgili konuşmak için burada değilim zaten. Benim tek yapabileceğim şey Fenerbahçe'ye çok güzel günler, çok güzel bir gelecek dilemek...

"KAYSERİ'YE GİDERKEN HAYAT BURAYA KADARMIŞ DEDİM"



Kayseri'ye maça gidiyorduk. Uçağa bindik ve öğleden sonraydı. Gündüz olduğu için daha az sorun olur gibi bir bilgi var benim de kafamda. Ama o gün gerçekten inanılmaz bir türbülans vardı. Ben çok çok fazla uçağa binen bir insanım ama bir yandan da uçaktan çok korkuyorum. Kıpırdadığı anda inanılmaz korkmaya başlıyorum. O gün de çılgınca bir türbülans vardı. Ama uçakta da tek ben bağırıyordum. Allahu ekber diye bağırıyorum, sübhanallah diye bağırıyorum, dualar okuyorum, neler neler yapıyorum. Ve şunu dedim kendi kendime; bitti buraya kadarmış, hayat buraya kadarmış, dualarımı edeyim. İnsanlar da bana diyorlar sus bağırma diye. Çünkü az da korkusu olan biri olsa benim bağırmalarımla daha çok korkuyor. Bazıları da gülüyor mesela, korkmayanlar... Ama karmakarışık bir ortam vardı benim yüzümden.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDUĞUM GÜN..."



Bir diğer anı ise. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk gün... Ekvator Ginesi'nden beni almaya geldiler. 2012'nin kış döneminde Afrika Kupası oynanıyordu. Biliyorsunuz devre arasında geldim Fenerbahçe'ye. Çok karlı, çok soğuk bir gündü. O gün de gerçekten bitti dedim. O gün bambaşka bir seviyeydi ama. Abartılı derecede sallandı uçak. Onur Akkuş vardı o dönemki kameramanımız ve basın sorumlusu Orkun Yazgan vardı. Onlar beni almaya geldiler. Ama öyle böyle bağırmıyordum. Hakikaten bittim. Uçak aşağıya iniyor, yukarı çıkıyor, sallanıyor... Ve öyle bir rüzgar vardı ki... Benim sesimi bile bastıracak bir rüzgar vardı. Daha beteri onun ertesi günü Ekvator Ginesi'ne geri dönecektim.Yani uçağa tek başına binmem gerekiyordu. Ben onu düşünmeye başladım. Yanımda sadece pilot ve hostes olacak... Ama Allah'a şükürler olsun herhangi bir problem olmadan dönüşü tamamladık.

"AZİZ YILDIRIM'IN EN SEVDİĞİM TARAFI..."

Aziz Yıldırım ile ilgili sevdiğim şöyle bir tarafı vardı. Aziz Yıldırım gelip de bizim üzerimize çok büyük bir baskı hiçbir zaman kurmazdı. Hakikaten Aziz Yıldırım'ı çok çok az görürdük biz. Çok çok az gelirdi soyunma odasına da Samandıra'ya da. Tabii Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi özellikle kendi sahamızda oynayacağımız bu önemli maçlardan önce onu sıklıkla görürdük. O zamanlar gelirdi... Tesise gelirdi ama konuşmalarıyla bizim üzerimizde bir baskıya yol açmazdı. O orada bize varlığını göstermeye gelirdi. Sahanın etrafında tur atardı antrenman esnasında, gayet iyi hatırlıyorum. Onun varlığını görmek bile bizde bir saygı uyandırırdı. Biz de biraz korkuya benzer bir duygu uyandırırdı. Ki sırf onun varlığının bile bize yettiği zamanlar oluyordu. Sonra bize konuşmaları da şöyle olurdu... İyi bir maç dilerdi, kazanmamızın önemli olduğunu söylerdi ve maçla ilgili görüşlerinin aktarırdı bize. Aziz Yıldırım ile ilgili sevdiğim tarafı buydu. Hiçbir zaman üzerimize çok fazla yük bindirmezdi.

"ALİ KOÇ, FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYOR"



Tabii televizyondan izleyen insanlar karakterinin başka bir tarafını da görüyor olabilirler ama şu tarafını da herkes görüyordu diye düşünüyorum. Gerçekten bu kulübü çok severdi Aziz Yıldırım. Bu kulüp için çok çalıştı. Fenerbahçe için her zaman en iyisini isterdi, en iyisini düşünürdü. Eminim ki şu anki başkan Ali Koç da Fenerbahçe için en iyisini istiyordur her zaman.O da Fenerbahçe'yi çok seviyordur. Fenerbahçe zaten çok büyük kitlelere hitap eden, çok büyük kitlelerin onu sevdiği bir kulüp. Herkesin sevdiği bir kulüp Fenerbahçe. Herkes Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyor. Bazen işler iyi gidiyor, bazen işler iyi gitmiyor. Ama insanların Fenerbahçe'ye olan sevgisi değişmiyor. Umarım daha iyiye gidecektir Fenerbahçe.

"YAKINDA SAHALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"



Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bana vakit ayırdığınız için. Türkiye'deki insanlara şöyle bir mesajım olabilir; Çok güzel günler geçirdik orada...Çok güzel şeyler hatırlıyorum ben sizlerle ilgili. Ve bana çok fazla mesajlar da geliyor sosyal medya üzerinden. O mesajları da görüyorum ve mutlu oluyorum. Tabii ki hepsine cevap veremiyorum ama hepsini gördüğümü söyleyebilirim. Son olarak şununla bitireyim; Çok yakın zamanda sahalarda görüşmek üzere!