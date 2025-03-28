Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli ara sonrası 29. hafta maçında Bodrum FK'ya konuk olacak. Ligde 1 maç fazlası bulunan lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. 6 maçtır kaybetmeyen Bodrum da güçlü rakibinden puan alıp ligde kalma umutlarını artırmayı hedefliyor. Bodrum FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
6 maçtır kaybetmeyen Bodrum FK ise topladığı 30 puanla düşme hattının bir sıra üzerinde 15. basamakta yer alıyor.
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4 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
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FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS YOK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü. Ancak teknik direktör Mourinho, Fre ve Çağlar'ı Galatasaray ile oynanacak kupa maçında kullanmayı planlıyor. Diego Carlos da maç eksiği nedeniyle Bodrum'a götürülmedi. Bu üç isim bu akşamki mücadelede yok.
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DZEKO KARBON MASKEYLE OYNAYACAK
Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, bu akşamki maçta şans bulması halinde karbon maskeyle sahada olacak.
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- 7
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
- 8
Livakovic
- 9
Mert Müldür
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- 10
Skriniar
- 11
Djiku
- 12
Amrabat
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- 13
Szymanski
- 14
Oğuz
- 15
Tadic
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- 16
Kostic
- 17
Talisca
- 18
En-Nesyri
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