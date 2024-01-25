Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında kazandığı penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı - Rams Başakşehir Haberleri

        Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında kazandığı penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i Batshuayi'nin 90+4'teki penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve eski hakemler, hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Soru: 44. dakikada Figueiredo'ya gösterilen ikinci sarı kart ve kırmızı kart doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Karta hiçbir şüphe yok. Serdar Aziz çok uzun yıllardır kısa bir tekmelik kullanıyor. Sağlığı için çok tehlikeli. Bu tekmelik, oyun kuralları gereği dize kadar olan bölgeye güvenlik sağlıyor mu, değil. Figueiredo'nun gelişi, atılmak istercesine, tabanı göstermiş. Hakem direkt kırmızı kart gösterse de saygı duyarım. Sarı kartı varken bu hamleyle giriyor.

        • 2

          Bahattin Duran: Sarı kart çok net. Sürterek aşağı doğru indirmiş. İkinci sarı kart doğru.

        • 3

          Deniz Çoban: Hakemin kararı doğru.

        • 4

          Soru: 74. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

          Bahattin Duran: Ba ayağını açıyor. Sonrasında dengesini kaybedip düşerken sol elini yere koyuyor. Pozisyon almak için ayağını Batshuayi'nin önüne koydu Ba, riskli bir hareket yaptı. Penaltı verilmesi için yeterli bir hamle değil. Riskli bir hamle ama penaltı için yeterli değil. Bir de topun elle buluşması var. Dengesi kaybolan Ba, elini yere koyuyor. Bu el, destek eli. Top destek eline geldi. Elden dolayı oyunun devam etmesi de doğru. Hakem kararı doğru.

        • 5

          Bülent Yıldırım: Dengesi bozulan oyuncunun destek eline topun gelmesi penaltı değil. Ba, formayı güzel sündürse, uzattığı ayak Batshuayi'nin ayağına bassa, çevirip düşürse penaltıdan bahsedebiliriz. Bunun normal sınırlarda, zorlayıcı ancak hakem gibi değerlendirdiğim devam etmesi gereken pozisyon. Devam kararı doğru.

        • 6

          Deniz Çoban: İkili mücadele, penaltı yok. Başakşehirli oyuncunun ayağı kaydı ve top destek eline geldi. Doğal aksiyonun sonucu. Kimse ellerini arkadan bağlayarak yere düşmez.

        • 7

          Fırat Aydınus: 74. dakikada Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ba ile Batshuayi omuz omuza mücadele ederken Ba'nın ayağı kayıyor ve destek eli olduğu için penaltı olmaz. Faul olarak düşünülürse de ikili mücadeleden devam kararı çıkar.

          Bünyamin Gezer: İkili mücadelede oluşan kontaklardan dolayı bir düşme yaşanıyor. İki oyuncu da dengesini kaybediyor. Düştükten sonra da top eline gelmesin diye çekiyor elini. Burada penaltı falan olmaz.

        • 8

          Soru: 90. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içerisde. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok.

        • 9

          Deniz Çoban: Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor.

        • 10

          Bahattin Duran: Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış.

        • 11

          Erman Toroğlu: Net penaltı. Bunun yorumu yok.

          Fırat Aydınus: Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda Başakşehirli Onur vücudunu genişletirken elle topa müdahale ettiği için penaltı kararı kesinlikle doğru.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Habertürk Anasayfa