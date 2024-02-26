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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde kazandı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde kazandı

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımı, Belçika 1. Ligi'nde, Standard Liege'i 2-1 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:21
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        Union Saint-Gilloise kazanmayı bildi
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        Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde kazandı.

        Ligin 27. haftasında ev sahibi ekip Union Saint-Gilloise, 35. dakikada penaltıdan Gustaf Nilsson'un golüyle 1-0 öne geçerken 38. dakikada Dennis-Yerai Ayensa, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

        Standard Liege, 50. dakikada Moussa Djenepo'nun golüyle farkı bire indirdi ve maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

        Günün diğer maçında lig liderinin en yakın takipçisi Anderlecht, deplasmanda Club Brugge takımını 2-1 yendi.

        Bu sezon geride kalan 27 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Union Saint-Gilloise, 65 puan topladı. Union SG, ikinci Anderlecht'in 8 puan önünde lider olarak yoluna devam ediyor.

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