İHA

Süper Lig'in 10 haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrılmayı başardı. Sergen Yalçın'ın ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen rakibi karşısında 4 gol bulurken, 17 Nisan 2005'te kazanılan maçtaki aynı skoru aldı: 3-4.

Rakibinden 4 gol yiyen Fenerbahçe, kalesinde en son 29 Ocak 2017 tarihinde 4 gol görmüştü. 2016-2017 sezonunda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu tarihten sonra oynadığı mücadelelerde meşin yuvarlağı en fazla 3 kez filelerinde görmüştü.

29 Ocak 2017'de Kayserispor'u çalıştıran Teknik Direktör Sergen Yalçın, dün de Beşiktaş'ın başında 4 gollü bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe 4 sezon aradan sonra kalesinde ilk kez 4 gol görürken, bu 2 maçta da Sergen Yalçın'ın imzası vardı.