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Fenerbahçe'nin 3. Arjantinlisi Diego Perotti

Sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Roma takımından transfer ettiği Diego Perotti, kulüp tarihinin 3. Arjantinli futbolcusu oldu. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir sezonda iki Arjantinli futbolcuyu kadrosunda bulundurdu

06.10.2020 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin 3. Arjantinlisi Diego Perotti

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. Arjantinli futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferiyle, Ariel Ortega ve Jose Sosa'nın ardından üçüncü kez bir Arjantinli futbolcuyu takıma dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Arjantinli futbolcu transferini 2002-2003 sezonu başında Arjantin'in en önemli futbolcularından Ariel Ortega'yı kadrosuna katarak yapmıştı.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertli takımın o dönemki teknik direktörü Werner Lorant ile sorunlar yaşayan Ortega, sezon içinde kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Ortega'nın ardından 18 yıl sonra hem Jose Sosa hem de Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

ARJANTİN'DEN ORTA SAHA TERCİHİ

Fenerbahçe, tarihinde bugüne kadar Arjantin'den sadece orta saha futbolcularını transfer etti.

Sarı-lacivertlilere gelen ilk Arjantinli Ortega ile şu an kadroda bulunan Jose Sosa ve yeni transfer Diego Perotti, bu pozisyonda forma giyiyor.

İLK KEZ 2 ARJANTİNLİ

Fenerbahçe, Diego Perotti transferiyle tarihinde bir ilke de imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir kadrosunda 2 Arjantinli futbolcuya yer verdi.

Transfer döneminde büyük ses getiren bir transferi başarıyla tamamlayarak Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya imza attıran Fenerbahçe, şimdi de Diego Perotti'yi renklerine bağlamayı başardı.

Böylece Sosa ve Perotti, sarı-lacivertli kulübün tarihinde beraber forma giyen ilk Arjantinli oyuncular oldu.

PEROTTİ TAKIM KONUSUNDA İSTİKRARLI

Diego Perotti, başarılı geçmişine rağmen kulüplerinde uzun süre kalmasıyla dikkati çekiyor.

32 yaşındaki futbolcu, bugüne dek ülkesi ve Fenerbahçe dışında sadece Sevilla, Genoa ve Roma formalarını giydi.

FENERBAHÇE, 3 ÜLKEDEN İLK KEZ FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde kulüp tarihinde bazı ilkleri gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, tarihlerinde ilk kez 3 ülkeden oyuncuları kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Tanzanya'dan Mbwana Samatta, Demokratik Kongo'dan Marcel Tisserand ve Ekvador'dan Enner Valencia ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI

Sarı-lacivertli kulübün, Diego Perotti de dahil olmak üzere 113 yılda kadrosuna dahil ettiği 159 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.

Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka

Senegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse

Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani),Luis Neto

Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses

Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

İtalya (2): Ranço, Baldini

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

Macaristan (1): Zobel

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna Hersek (1): Demir Hotic

İsrail (1): Haim Revivo

Makedonya (1): Eljif Elmas

Meksika (1): Diego Reyes

Kosova (1): Vedat Muric

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

Ekvador (1): Enner Valencia

Kongo (1): Marcel Tisserand

Tanzanya (1): Mbwana Samatta

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

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