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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı galibiyet gerekli? Fenerbahçe Rangers karşısında turu nasıl geçer? İşte Avrupa Ligi rövanşında FB'nin tur ihtimalleri

        Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı galibiyet gerekli? Fenerbahçe Rangers karşısında turu nasıl geçer? İşte tur ihtimalleri

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Perşembe günü Rangers ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tur şansını rövanş mücadelesine bıraktı. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Rangers karşısında nasıl turu geçer? İşte Rangers karşısında Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselme ihtimalleri...

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        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 23:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:39
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        • 1

          Fenerbahçe - Rangers maçı için nefesler tutuldu. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 skorla mağlup olan sarı lacivertliler İskoçya'da tur için mücadele verecek. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Rangers karşısında nasıl turu geçer? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma senaryoları...

        • 2

          RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

        • 3

          RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Rangers karşısında her türlü 3 farklı galibiyette bir üsttü tura çıkacak. 2 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek.

        • 5

          Uzatmalar, 15'er dakikalık iki devre şeklinde oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

        • 6

          Ev sahibi Rangers'a ise her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

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