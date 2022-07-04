Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacanak? Fenerbahçe'nin hazırlık maçları

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdürüryor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde hazırlık maçları yapan Sarı Lacivertliler Jorge Jesus önderliğinde 4 hazırlık maçının 3'ünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Peki 5. hazırlık maçı Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte detaylar...

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanacak.

2 Temmuz´da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi. Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz´a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30´da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz´daki Merkur Arena´da karşılaşacak.