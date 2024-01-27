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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü konuk edecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü konuk edecek

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde 108. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin 69-11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:14
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        Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli iki ekibin mücadelesi öncesi Fenerbahçe, 22 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibi ise 22 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

        108. RANDEVU

        İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe’nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

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        İÇ SAHA KARNESİ

        Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

        OOSTERWOLDE CEZALI

        Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süre o bölgede görev alan Oosterwolde, yarın akşam oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Sakatlıklarını atlatan Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Miguel Crespo’nun yanı sıra Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan Fred, Luan Peres ve Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Bright Osayi-Samuel, maç kadrosunda olmayacak.

        LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

        Süper Lig’de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20’sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

        11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

        Son lig maçında deplasmanda Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        İSMAİL KARTAL İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2. kez rakip olacak. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy’de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve o dönem Başakşehir’i çalıştıran Belözoğlu’nun takımı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda 10 maçlık Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı.

        CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

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