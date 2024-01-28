Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.
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22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti. İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
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2 EKSİK
MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında. Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
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SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI
22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı. Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti. Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.
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MUHTEMEL 11
Livakovic
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- 7
Mert Müldür
- 8
Serdar (Bonucci)
- 9
Djiku
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- 10
Ferdi
- 11
Krunic
- 12
İsmail
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- 13
Szymanski
- 14
İrfan (Cengiz)
- 15
Tadic
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- 16
Dzeko
- 17
MKE Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radokovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Kaan, Pedrinho, Morutan, Cephas, Ali Sowe