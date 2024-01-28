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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:57
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

        • 2

          22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti. İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

        • 3

          2 EKSİK

          MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

        • 4

          Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında. Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

        • 5

          SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI

          ​​​​​​​22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı. Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti. Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          Livakovic

        • 7

          Mert Müldür

        • 8

          Serdar (Bonucci)

        • 9

          Djiku

        • 10

          Ferdi

        • 11

          Krunic

        • 12

          İsmail

        • 13

          Szymanski

        • 14

          İrfan (Cengiz)

        • 15

          Tadic

        • 16

          Dzeko

        • 17

          MKE Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radokovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Kaan, Pedrinho, Morutan, Cephas, Ali Sowe

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