İki Türk takımının mücadelesi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finalde Polonya ve İtalya temsilcilerinin karşılaşmasından çıkan galip takımla eşleşecek. Bu sezon VakıfBank ile ikisi lig, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez karşılaşan Sarı Melekler, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında bilgiler.