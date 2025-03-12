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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta? CEV Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı

        Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak. Sarı Melekler, hem ilk maçın hem de ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak. İlk maçı 25-21, 25-23 ve 29-27'lik setlerle alan Fenerbahçe Medicana'ya tur için 2 set kazanması yeterli olacak. Peki, Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank maçı canlı yayın kanalı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:10
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        • 1

          İki Türk takımının mücadelesi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finalde Polonya ve İtalya temsilcilerinin karşılaşmasından çıkan galip takımla eşleşecek. Bu sezon VakıfBank ile ikisi lig, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez karşılaşan Sarı Melekler, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında bilgiler.

        • 2

          FENERBAHÇE MEDİCANA-VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı, 12 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE MEDİCANA-VAKIFBANK MAÇI HANGI KANALDA?

          Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

          Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.

        • 4

          Bu eşleşmeden çıkacak olan ekip ise yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

          Final Four heyecanı, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yaşanacak.

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