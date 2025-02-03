Fenerbahçe Medicana'dan suç duyurusu!

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray derbisinde küfürlü tezahüratlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "02.02.2025 tarihinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray Daikin’in ev sahipliğinde oynadığımız Sultanlar Ligi müsabakasında; müsabaka esnasında ve sonunda toplu bir şekilde kulübümüze yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunan kişiler hakkında 6222 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na kulübümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacak olup, Türkiye Voleybol Federasyonu’na da gerekli tüm idari başvurular yapılacaktır" denildi.

REKLAM advertisement1