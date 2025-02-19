Fenerbahçe Medicana: 3 - Spor Toto: 2 | MAÇ SONUCU
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi. Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Arkas Spor'un rakibi oldu
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-2 yenerek organizasyonda dörtlü finale çıktı.
Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Arkas Spor'un rakibi oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jandryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Mert Cuci, Karyagin, Çağatay Durmaz)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Hamdi Erkan, Batuhan Avcı, Muagututa, Muhammed Kaya, Furkan Dur)
Setler: 21-25, 25-20, 25-23, 19-25, 15-13
Süre: 139 dakika (29, 25,31,30,24)